Croazia: premier Plenkovic, sindaco di Zagabria Bandic lascia in eredità tanti progetti

- Dopo due decenni alla guida del comune di Zagabria, Milan Bandic ha lasciato numerosi progetti che hanno contribuito allo sviluppo della capitale della Croazia. Lo ha detto il premier croato Andrej Plenkovic, nel suo messaggio di condoglianze ai familiari del sindaco morto questa mattina per un attacco cardiaco a 65 anni. Anche il presidente Zoran Milanovic ha inviato le sue condoglianze ai familiari di Bandic, mentre il presidente del Parlamento Gordan Jandrokovic ha evidenziato che il sindaco ha impresso "un tratto distintivo" nella gestione di Zagabria e i tanti progetti sono una testimonianza del suo lavoro per i residenti e per le future generazioni. Bandic è stato eletto per la prima volta sindaco di Zagabria nel 2000, venendo rieletto quattro volte nel 2005, 2009, 2013 e 2017. Bandic è stato anche presidente del movimento Milan Bandic 365-Partito per il lavoro e la solidarietà. Bandic è stato tuttavia anche un personaggio politico controverso, con a carico alcuni processi per corruzione. Il nuovo sindaco di Zagabria sarà eletto alle prossime elezioni amministrative, che erano già in programma per metà maggio. (Seb)