- VARIE- Inaugurazione del punto sanitario allestito presso la città universitaria Sapienza dedicato ai tamponi molecolari per la diagnosi di Sars-Cov-2 per gli studenti della Sapienza alla presenza della Rettrice Antonella Polimeni, dell'assessore alla Sanità Alessio D'Amato e del direttore generale del Policlinico Umberto I Fabrizio d’Alba. Portico del rettorato, antistante il Ciao piazzale Aldo Moro 5 (ore 9.30)- Il Coordinamento Forza Italia Roma Capitale presenterà il documento "Proposte per Roma", elaborato dalle consulte e dai dipartimenti interni al coordinamento. I progetti saranno illustrati dal commissario cittadino, Maurizio Gasparri, dal coordinatore delle Consulte e Dipartimenti, Pierluigi Borghini, da Pasquale Calzetta responsabile del "Tavolo delle idee", coordinati dal responsabile della Consulta Cultura Claudio Togna. Sala Nassiriya del Senato della Repubblica (ore 11)- Manifestazione degli operatori del commercio sulle aree pubbliche in risposta alla decisione della sindaca di Roma Virginia Raggi di disapplicare la normativa nazionale e regionale sul rinnovo delle concessioni del commercio su aree pubbliche. Piazza del Campidoglio (ore 14) (segue) (Rer)