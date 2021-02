Business news: Brasile, per la Francia non c'è "alcuna possibilità" di ratificare accordo Ue-Mercosur

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non c'è alcuna possibilità che Francia possa ratificare l'accordo di libero scambio tra l'Unione europea (Ue) e il Mercato unico del Sud (Mercosur). Lo riferisce il governo francese ripreso dalla stampa brasiliana. "Le condizioni per un ripensamento sono numerose e importanti e al momento non vediamo alcuna possibilità che questi requisiti vengano soddisfatti dai paesi in questione", informa l'Eliseo. La Francia, il più grande produttore agricolo dell'Ue, è stata uno dei più forti oppositori dell'attuale versione dell'accordo con il Mercosur che riunisce Brasile, Argentina, Paraguay e Uruguay, il quarto più grande blocco commerciale del mondo. L'accordo è stato approvato nel 2019, ma per entrare in vigore deve essere ratificato da ciascuno Stato dell'Ue e poi dal parlamento europeo in seduta plenaria. (Res)