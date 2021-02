Business news: Argentina, attività economica al -10 per cento nel 2020 secondo i dati ufficiali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia in Argentina nel 2020 ha registrato un calo complessivo del 10 per cento, secondo dati ufficiali dell'Istituto nazionale di statistica (Indec). Il dato finale sull'andamento dell'economia relativo all'anno segnato dall'impatto della pandemia risulta inferiore sia alle proiezioni del governo che a quelle del mercato, e non supera il record negativo registrato nel 2002, quando si registrò un -10,9 per cento. A incidere maggiormente sul dato finale sono stati i registri relativi ai mesi di marzo ed aprile quando, nel contesto delle misure di quarantena, l'attività segnò rispettivamente -25,4 e -20 per cento. I mesi successivi hanno segnato una costante ripresa ancora non sufficiente tuttavia per ritornare ai livelli pre-pandemia. (Res)