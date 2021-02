Business news: Brasile, Bolsonaro consegna in parlamento legge su privatizzazione Poste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha consegnato personalmente in parlamento un disegno di legge in cui si regolamenta il processo che dovrebbe portare alla privatizzazione delle Poste (Correios), considerata una priorità da parte dell'esecutivo brasiliano. "Sono appena stato in parlamento per consegnare il disegno di legge che pone fine al monopolio statale nei servizi postali del paese e rende possibile la privatizzazione di Correios. Il Brasile, più che mai, è saldamente sulla strada della libertà economica", ha scritto Bolsonaro in una pubblicazione sul proprio profilo Twitter. Denominato "quadro normativo per il settore postale", il testo definisce anche l'obbligo per chi assumerà il controllo dell'azienda del raggiungimento degli obiettivi di universalizzazione e qualità dei servizi e stabilisce che l'Agenzia nazionale per le telecomunicazioni (Anatel) sarà responsabile della regolamentazione per i servizi postali. (Res)