Business news: Brasile, Bolsonaro inaugura lavori ammodernamento linea elettrica centrale di Itaipu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha partecipato alla cerimonia di inizio dei lavori di ammodernamento della linea elettrica della centrale idroelettrica bi-nazionale di Itaipu. In particolare, i lavori interesseranno il sistema Furnas, responsabile della trasmissione al mercato brasiliano dell'energia che il Paraguay non consuma. Il Paraguay, che condivide la proprietà della centrale, ha diritto al 50 per cento della produzione di Itaipu, tuttavia, con appena il 15 per cento è in grado di soddisfare il 90 per cento del fabbisogno energetico dell'intero Paese. La produzione in eccedenza non utilizzata dal Paraguay viene acquistata dal Brasile. Complessivamente, l'energia dell'impianto garantisce il 14 per cento del fabbisogno brasiliano. La rivitalizzazione della linea di trasmissione è essenziale per rafforzare la sicurezza energetica del Brasile per i prossimi decenni, poiché il sistema di Furnas è in funzione da 36 anni ed è alla fine della sua vita utile, secondo quanto riferito dal governo. La spesa per i lavori sarà di circa un miliardo di real (150 milioni di euro). (Res)