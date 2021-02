Business news: Messico, Pemex, 2020 con perdite in aumento ma crescono produzione e utili quarto trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera messicana Pemex (Petroleos méxicanos) ha registrato nel 2020 perdite operative pari all'equivalente di quasi 19 miliardi di euro, un passivo del 38,2 per cento superiore a quello registrato nel 2019. Un calo reso però meno profondo dall'attivo netto di 4,9 miliardi di euro registrato nel quarto trimestre del 2020, si legge nel rapporto presentato oggi ai media: un dato di riguardo, soprattutto se messo a confronto con la perdita di 6,7 miliardi di euro battuta nel periodo ottobre-dicembre del 2019. Si tratta inoltre del secondo trimestre consecutivo in attivo, sottolinea il direttore generale dell'impresa, Octavio Romero, ricordando che un risultato simile non si otteneva da oltre quattro anni. (Res)