Russia-Afghanistan: incontro tra consigliere sicurezza Patrushev e ministro Esteri Atmar

- Il ministro degli Esteri afgano Mohammed Haneef Atmar ha incontrato oggi il presidente del Consiglio di sicurezza russo Nikolaj Patrushev. L'incontro è avvenuto nell'ambito della visita di tre giorni da parte del ministro di Kabul a Mosca, durante la quale ha incontrato anche il ministro degli Esteri Sergej Lavrov e il vice ministro dell'Industria Aleksandar Morozov. "La cooperazione tra i due Paesi, specialmente nelle aree della politica e della cooperazione di sicurezza", è stato il tema centrale dell'incontro secondo una nota del ministero degli Esteri afgano. Secondo Atmar, l'Afghanistan ha rispettato i suoi obblighi in base all'accordo con i talebani ed ha liberato circa 6000 militanti. Dall'altra parte, ha detto, i talebani non hanno rispettato l'accordo "in tutti e quattro i punti" essenziali: per quanto riguarda la riduzione della violenza, la negoziazione del cessate il fuoco, il taglio dei legami con i gruppi terroristi e la liberazione dei prigionieri.(Rum)