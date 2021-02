Frosinone: seconda domenica ecologica, 71 controlli e 26 verbali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta a Frosinone oggi la seconda domenica ecologica dell'anno, istituita in adempimento delle disposizioni della Regione Lazio in materia di Piano sulla qualità dell'aria, per il contenimento dei valori delle polveri sottili. In occasione della giornata di divieto di circolazione nell'area urbana, gli uomini della polizia locale di Frosinone, nell'ambito delle verifiche del rispetto delle ordinanze emanate, hanno effettuato 71 controlli sugli autoveicoli in transito, elevando, in tutto, 26 verbali; gli automezzi erano, in buona parte, autorizzati al transito, mentre altri risultavano ecocompatibili. Lo comunica in una nota il comune di Frosinone. "La bella giornata di sole è stata utilizzata da famiglie, giovani e anziani per attività fisiche e sportive all'aria aperta, con biciclette, monopattini o anche con semplici passeggiate, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie vigenti e senza formare assembramenti. Continuano, senza sosta, anche i controlli del territorio effettuati dagli agenti della polizia locale di Frosinone, al fine di promuovere il rispetto delle prescrizioni in materia di distanziamento sociale nei luoghi pubblici e di vendita, sanzionando eventuali condotte scorrette". (segue) (Com)