Frosinone: seconda domenica ecologica, 71 controlli e 26 verbali (2)

- "La prossima domenica ecologica è prevista il 7 marzo, con divieto di circolazione nell'area urbana dalle 8 alle 18 - aggiunge la nota -. Prosegue anche la circolazione a targhe alterne per i veicoli alimentati a benzina (con omologazione di categoria superiore ad euro 2) e diesel (con omologazione di categoria superiore a euro 3), fino al mese di marzo, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 22, per le giornate di lunedì (circolazione consentita ai veicoli con targa dispari) e venerdì (circolazione consentita ai veicoli con targa pari). In deroga, potranno circolare i veicoli a basso impatto ambientale, ovvero elettrici, ibridi, a metano, gpl e diesel dotati di filtro antiparticolato (Fap) con omologazione di categoria superiore a euro 3; sempre esentati dai divieti i veicoli adibiti a pubblici servizi, a servizio di persone invalide quelli comunque autorizzati per esigenze speciali", conclude la nota. (Com)