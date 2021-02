Uruguay: Covid, al via domani programma vaccinazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Comincia domani 1 marzo in Uruguay il programma di vaccinazione contro la Covid-19. A permettere l'avvio del piano è stato l'arrivo nel paese sudamericano nella notte del 25 febbraio del primo lotto di 192 mila dosi del vaccino del laboratorio cinese Sinovac. L'approvvigionamento proseguirà in modo scaglionato fino alla fine di aprile. Tra l'8 marzo ed il 26 aprile è stato concordato l'arrivo di 460 mila dosi dal laboratorio statunitense Pfizer, mentre altre 1,5 milioni di dosi Sinovac giungeranno nel paese il 15 marzo. Lacalle Pou ha sottolineato che grazie a questo cronoprogramma "non ci saranno tempi morti" e che il piano di vaccinazione potrà avanzare ad un ritmo di circa "30 mila applicazioni al giorno sei giorni alla settimana". Il ministro dei Trasporti dell'Uruguay, Luis Alberto Heber, ha assicurato che "in breve tempo l'Uruguay sarà uno dei pochi paesi al mondo ad aver vaccinato la popolazione". I primi a ricevere il vaccino saranno gli operatori del settore sanitario.(Abu)