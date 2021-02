Germania-Francia: ministro Beaune, Parigi vuole evitare restrizioni ai confini con la Mosella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia sta negoziando con la Germania nel tentativo di evitare le restrizioni per gli ingressi nel territorio tedesco dalla regione francese della Mosella. Lo ha affermato il ministro per gli Affari europei francese, Clement Beaune, parlando all'emittente "France Inter" dopo che il governo di Berlino ha annunciato nuove regole restrittive per limitare gli ingressi dalla regione francese considerata ad alto rischio per la diffusione delle varianti del Covid-19. "Questa classificazione implica l'introduzione di misure molto stringenti, virtualmente la chiusura dei confini. Ciò è qualcosa che vogliamo evitare", ha affermato Beaune. Secondo il ministro francese, la misura annunciata da Berlino danneggia oltre 16 mila pendolari che per motivi di lavoro devono recarsi dalla Mosella alla Germania. Parigi, secondo Beaune, sta cercando di "mitigare quanto più possibile queste misure" in particolare riguardo la frequenza dei test obbligatori sul Covid. (segue) (Frp)