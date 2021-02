Germania-Francia: ministro Beaune, Parigi vuole evitare restrizioni ai confini con la Mosella (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale tedesco ha inasprito le regole per gli ingressi dalla regione francese della Mosella, al confine tra i due Paesi. La decisione, che sarà in vigore da martedì, è stata presa per contenere la diffusione delle varanti del Covid, molto presenti nella regione francese della Mosella. Il governo di Berlino ha classificato la regione francese, che confina con quelle tedesche della Saar e della Renania, come un'area ad alta diffusione della variante. Da martedì coloro che intendono accedere in Germania dalla Mosella dovranno presentare un test negativo al Covid effettuato da non oltre 48 ore. Le compagnie aeree, di pullman e treni non sono più autorizzate a trasportare passeggeri dalla Mosella alla Germania. Il segretario di Stato francese per l'Europa, Clement Beaune, si è detto rammaricato della decisione in quanto le restrizioni per combattere il virus sono state rafforzate nella Mosella. (Frp)