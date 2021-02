Business news: Brasile, Bolsonaro assicura che non interferirà con politica prezzi carburante Petrobras

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha affermato che non interferirà nella politica dei prezzi dei carburanti della compagnia petrolifera statale brasiliana Petrobras. "Nessuno interferirà con la politica dei prezzi di Petrobras", ha detto incontrando cittadini e stampa all'uscita della sua residenza di Palacio da Alvorada. L'affermazione è un tentativo di contenere le perdite in borsa per la Petrobras, in picchiata a -16 per cento dopo che il capo dello stato ha annunciato la sostituzione del presidente della Petrobras, Roberto Castello Branco, con il generale dell'esercito Joaquim Silva e Luna alla guida della società. Una mossa vista come un'ingerenza nella gestione della società petrolifera. Bolsonaro ha difeso la sua scelta e affermato che Castello Branco è "a casa senza lavorare" da 11 mesi. Presidente e dirigenti Petrobras lavorano in regime di home working a causa del Covid-19. Bolsonaro ha anche criticato la politica salariale dei dirigenti statali. (Res)