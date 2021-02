Business news: Brasile, produzione acciaio cresciuta dell'11 per cento a gennaio 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di acciaio in Brasile è cresciuta dell'11 per cento a gennaio 2021, rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Lo riferisce l'Istituto acciaio Brasile in un report pubblicato il 21 febbraio. Secondo l'organizzazione, che riunisce i produttori della lega metallica nel Paese, le vendite interne sono aumentate del 26 per cento e il consumo apparente del 25 per cento, percentuale più alta da marzo 2015. L'utilizzo della capacità installata, che a gennaio di quest'anno ha raggiunto il 70,1 per cento, superando la media degli ultimi cinque anni, è stato considerato "estremamente importante" dal presidente esecutivo dell'Instituto, Marco Polo de Mello Lopes, il quale ha tuttavia sottolineato che affinché il settore diventi competitivo, è essenziale che l'utilizzo della capacità si evolva a livelli più vicini alla media storica, tra l'80 e l'85 per cento. (Res)