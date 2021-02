Business news: Brasile, Petrobras, Cda approva convocazione assemblea azionisti per sostituzione presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di amministrazione (Cda) della compagnia petrolifera statale Petrobras ha approvato con 8 voti a favore e 3 contrari, la convocazione dell'assemblea degli azionisti con all'ordine del giorno la sostituzione dell'attuale presidente della società, Roberto Castello Branco, così come richiesto dal presidente della Repubblica, Jair Bolsonaro. La decisione, riporta il quotidiano "Folha de S. Paulo", è stata adottata al termine di una riunione durata oltre dieci ore. Il via libera da parte del Cda è il primo passo per la messa ai voti della nomina del generale Joaquim Silva e Luna alla guida della società petrolifera, voluta dal capo dello stato. In una nota divulgata alla fine della riunione il Cda ha informato che "continuerà a monitorare rigorosamente gli standard di governance di Petrobras, anche per quanto riguarda le politiche di prezzo dei prodotti dell'azienda". (Res)