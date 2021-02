Business news: Brasile, Bolsonaro firma decreto esecutivo per privatizzare Eletrobras

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha firmato e consegnato personalmente in parlamento un decreto esecutivo (medida provisoria) in cui si regolamenta l'Offerta pubblica iniziale (Ipo) in borsa delle azioni della compagnia statale dell'elettricità, Eletrobras. Il decreto apre la strada alla privatizzazione dell'azienda, considerata sin dal principio priorità da parte dell'esecutivo brasiliano. "Torno con piacere in quest'aula per consegnare un decreto volto a capitalizzare la Eletrobras", ha detto Bolsonaro, sottolineando che "Camera e Senato dovranno concedere la dovuta priorità all'approvazione in aula trattandosi di un decreto". Per legge infatti i decreti presidenziali hanno validità immediata ma devono essere approvati entro 120 giorni dalle due camere. (Res)