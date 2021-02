Bielorussia: leader opposizione Tikhanovskaya da domani in visita in Finlandia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La leader dell'opposizione bielorussa in esilio Svetlana Tikhanovskaya si recherà tra il primo e il 10 marzo in visita in Finlandia, Portogallo e Svizzera. Lo ha annunciato la stessa Tikhanovskaya tramite una nota, precisando che da domani sarà in Finlandia "per discutere della situazione in Bielorussia e del sostegno della Finlandia alla società civile bielorussa". Nel Paese scandivano la leader dell'opposizione bielorussa incontrerà il presidente Sauli Niinisto, la premier Sanna Marin e il ministro degli Esteri Pekka Haavisto, trattenendosi fino al 4 marzo quando partirà alla volta del Portogallo. A Lisbona Tikhanovskaya ha in agenda incontri con il premier Antonio Costa, con il ministro degli Esteri Augusto Santos Silva e con l'ex presidente della Commissione europea Jose Manuel Barroso. La leader dell'opposizione bielorussa sarà infine in Svizzera dal 7 al 10 marzo.(Res)