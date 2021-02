Business news: Messico, Lopez Obrador, rapporto su sprechi dell'amministrazione pieni di errori ed esagerazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le critiche di mala gestione e ammanchi amministrativi al 2019 fatte al governo del Messico dall'organo contabile Asf (Auditoria superior de la Federacion) sono "esagerate" e frutto di un rapporto con dati errati. Lo ha detto il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, commentando - nel corso della tradizionale conferenza stampa quotidiana -, il testo depositato nel fine settimana presso il parlamento. "Esagerano, e non solo, hanno dati sbagliati. Io ho altri dati, che si illustreranno qui", ha detto il presidente augurandosi che la Asf possa fare lo stesso "perché stanno fornendo una cattiva informazione ai nostri avversari, e credo che non dovrebbero prestarsi a questo tipo di campane". Il presidente, che ha fatto della revisione delle spese e della moralità nella politica una sua bandiera, si è in particolare concentrato sulla parte del rapporto secondo cui lo stop ai cantieri del Nuovo aeroporto di Città del Messico (Naim) sarebbe costato il 200 per cento in più di quanto stimato dal governo. "Ho visto un articolista conservatore usare le cifre del rapporto. Mi piacerebbe che chiarissero che questo dato è scorretto, è esagerato", ha sottolineato "Amlo". (Res)