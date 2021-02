Business news: Argentina, Fernandez, ripagare "vergognoso" accordo Macri-Fmi con condizioni favorevoli a paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, quello stretto con il Fondo monetario internazionale (Fmi) nel 2018 è un "accordo vergognoso" fatto per garantire il trionfo dell'ex presidente Mauricio Macri. Un'intesa da 57 miliardi di dollari, ha detto Fernandez ospite a Città del Messico della conferenza stampa quotidiana del presidente Andres Manuel Lopez Obrador, che ha portato "alla campagna elettorale più cara della storia dell'umanità. Un costo che devono pagare tutti gli argentini", ha sottolineato il presidente. Il nuovo accordo con l'organismo multilaterale deve "deve convenire agli argentini" ed essere basato "su una premessa", ha sottolineato Fernandez parlando delle trattative per rinegoziare il debito: "dobbiamo far fronte a un credito folle", stipulato con condizioni che "non hanno nessun senso economico". Il capo dello stato ricorda che ancor prima di essere eletto, aveva detto ai vertici dell'Fmi di "smettere di prestare soldi all'Argentina, perché andavano a finire nelle mani degli amici di Mauricio Macri". (Res)