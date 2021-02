Roma: De Priamo (Fd'I), su aumenti dirigenti giustificazioni ridicole e giunta Raggi distratta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mentre la Raggi annuncia di avere sospeso aumenti ai dirigenti delle municipalizzate in crisi come Atac e Ama emerge che nell'azienda dei trasporti sono stati corrisposti lauti aumenti e l'Atac emette una nota che aggrava anche la situazione specificando che gli aumenti sono stati corrisposti nel 2019 e non nel 2020 ovvero in un anno forse ancora peggiore per l'andamento generale della azienda con fermate metro come Repubblica e Barberini chiuse per lunghi mesi solo per fare un esempio". È quanto dichiara in una nota Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio di Fratelli d'Italia. "Ancora ieri la notizia di ulteriori bus flambé e delle relative indagini e di una persona con disabilità costretta e essere portata in braccio per il guasto di un ascensore - aggiunge -. Insomma di sicuro non è aria di aumenti né di consulenze esterne e a questo proposito presenteremo accesso agli atti per verificare nel dettaglio eventuali aumenti, premi e consulenze emesse da Atac negli ultimi tre anni. Nonostante il concordato Atac ha richiesto un nuovo intervento di 40 milioni da parte di Roma Capitale e in questo quadro sentire la Raggi parlare di Atac risanata e ipotizzare che siano stati conferiti premi in azienda appare veramente come un qualcosa di immorale e inaccettabile", conclude.(Com)