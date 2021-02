Milano: flashmob commercianti per pedonalizzazione via Ascanio Sforza rimandato ma istanze rimangono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Visti gli appelli delle istituzioni, i commercianti che chiedevano a gran voce la pedonalizzazione di via Ascanio Sforza hanno preferito rimandare il flashmob ma le loro istanze rimangono valide. "È tutto pronto per il progetto, sono stati fatti anche gli interventi necessari sulla viabilità, chiediamo al sindaco di spulciare le carte che sono sulla sua scrivania e dare il via alla pedonalizzazione - ha dichiarato Michele Berteramo, proprietario del Movida, rappresentante Distretto urbano commercio Navigli e consigliere Epam - Vogliamo che Sala ci aiuti a riqualificare l'area, dandoci la possibilità di lavorare. In questi anni tutta Milano è diventata più bella tranne via Ascanio Sforza, non vogliamo diventare una periferia". Non solo i commercianti ma anche i residenti della zona sono favorevoli a questo intervento. "Abbiamo inviato tre lettere, prima le mille firme raccolte dei residenti a favore della pedonalizzazione sulla piattaforma Change.org poi le altre 200 firme registrate - ha aggiunto Antonio Maresca, residente del quartiere che ha organizzato la raccolta firme - sarebbe un'iniziativa contro il degrado. Chi abita qui deve avere a che fare spesso con risse che scoppiano in strada, e ci rendiamo conto che rendere solo la zona più bella non cambierà in toto la situazione ma almeno è un passo, cambierebbe anche il flusso pedonale. Abbiamo mandato tutto agli assessori Pierfrancesco Maran e Marco Granelli ma non è ancora successo nulla e noi non riusciamo neanche a capire con chi dobbiamo prendercela". (segue) (Rem)