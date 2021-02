Moldova-Ue: Michel, le elezioni anticipate sono la strada migliore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto affermato dalla presidente Sandu, la visita del presidente del Consiglio europeo Charles Michel a Chisinau testimonia la vicinanza dell'Ue alla Moldova come dimostrato anche dall'arrivo dei vaccini anti Covid dalla Romania. Sandu ha poi confermato la sua visione sulla necessità di portare la Moldova a elezioni anticipate. "Attraversiamo una situazione politica complessa", ha ammesso Sandu secondo cui la gente ha votato nelle recenti elezioni presidenziali per ripulire le istituzioni dalla corruzione. Secondo Sandu, quello moldavo "è un popolo europeo, con una vocazione europea" e questo può essere confermato nei fatti "solo da noi, per mezzo delle riforme". (Moc)