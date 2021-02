Covid: Casu (Pd), grazie a sanità Lazio a Roma campagna vaccinale continua a correrre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie alla sanità del Lazio e ai sacrifici della nostra comunità, la campagna vaccinale a Roma continua a correre e dal 4 Marzo si apre anche alle persone più vulnerabili e agli over 70. Grazie a tutti gli operatori sanitari che stanno lavorando senza sosta per fermare il virus e alle forze dell'ordine che in queste ore stanno vigilando per fermare gli assembramenti insieme a tutte e tutti i romani, i quali stanno continuando a rispettare ogni giorno le regole anti Covid. Continuiamo a combattere uniti, non permettiamo all'irresponsabilità di alcuni di mettere a repentaglio la salute di tutti e la riapertura della Capitale e dell'Italia". Lo dichiara in una nota il segretario romano del Pd Andrea Casu. (Com)