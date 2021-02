Milano: Fd'I, ambulanti abusivi allestiscono mercatino in aree urbanistica tattica di viale Molise

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche questa domenica mattina, gli ambulanti abusivi hanno allestito il loro mercatino in viale Molise esibendo la loro mercanzia di dubbia provenienza. Si sono posizionati nelle aree di 'urbanistica tattica' volute da Maran. Aree indubbiamente tattiche per gli abusivi, non certo per i residenti". Lo afferma in una nota il consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Palazzo Marino, Riccardo De Corato che evidenzia: "C'è un unico modo per impedire questo scempio" ovvero "la polizia locale deve presidiare gli ingressi alla zona di viale Puglie-piazzale Cuoco-viale Molise impedendo l'accesso agli ambulanti fin dal primo mattino, come stiamo chiedendo da mesi e come ho ribadito nel mio intervento in consiglio comunale a fine gennaio". Per Francesco Rocca (Fd'I), presidente della commissione sicurezza del Municipio 4, "basterebbe poco per presidiare in modo stabile la zona e impedire che i residenti siano ogni domenica ostaggio di questi ambulanti. Evidentemente non c'è la volontà politica di farlo. I cittadini sono esasperati, anche questa mattina hanno tempestato di chiamate il centralino dei vigili, ma i risultati sono davvero pochi". (com)