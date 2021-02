Regno Unito: ministro Salute Hancock, 20 milioni di persone vaccinate contro il Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 20 milioni di persone hanno ricevuto la prima dose del vaccino anti Covid-19 nel Regno Unito. Lo ha annunciato il ministro della Salute britannico, Matt Hancock, ringraziando gli operatori sanitari e la sua squadra per questo "magnifico risultato per il Paese". In un messaggio video diffuso tramite Twitter, Hancock si è detto molto lieto che oltre 20 milioni di cittadini britannici siano stati vaccinati. "Voglio ringraziare ogni singola persona che si è recata a ricevere il vaccino perché sapete con fiducia crescente che il vaccino vi protegge, protegge la vostra comunità ed è anche la strada per uscire tutti quanti da questa storia", ha dichiarato il ministro. "La strada è ancora lunga ma stiamo facendo grandi passi avanti", ha aggiunto. Il direttore esecutivo del Servizio sanitario nazionale (Nhs), Simon Stevens, ha affermato che "vaccinare 20 milioni di persone, di cui 17 milioni in Inghilterra, in solo poche settimane dimostra che la campagna di vaccinazione dell'Nhs sta procedente molto rapidamente, e procede verso Pasqua e oltre a piena velocità".(Rel)