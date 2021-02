© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Giuseppe Conte sarà motore di grande cambiamento per il Movimento 5 stelle come lo è stato per il Paese in questi anni. Con la sua disponibilità dimostra grande generosità e visione politica e accompagnerà una sfida centrale nello scenario politico dei prossimi anni. In alto i cuori". Lo scrive su Twitter il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà.(Rin)