M5s: Spadafora, bene Conte ma non sia solo operazione di comunicazione

- Il vertice del M5s, che si è svolto oggi all’Hotel Forum, a Roma, è stato “rapido, di sicuro hanno fatto un'analisi rapida”. Lo ha detto a “Mezz'ora in più” su Rai tre, Vincenzo Spadafora, ex ministro dello Sport, del M5s. "Una soluzione può essere coinvolgere Conte come leader del M5s, purché Conte non serva per coprire i problemi e le contraddizioni del M5s. Non deve essere solo un'operazione di comunicazione per risalire nei sondaggi. Se nel Movimento restano i nodi irrisolti allora è inutile", ha aggiunto. Spadafora ha poi chiarito la sua posizione all’interno del M5s. “La mia storia nel Movimento fuga ogni dubbio: non sono mai stato iscritto fra i polemici, mi andava bene quando sono stato scelto come ministro e mi va bene oggi che non sono stato confermato. Quello della fronda è uno spazio occupato già da tanti altri".(Rin)