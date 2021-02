Iran: convocato ambasciatore Turchia dopo dichiarazioni ministro Soylu su Pkk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri iraniano ha convocato l'ambasciatore della Turchia, per protestare contro i recenti commenti del ministro dell'Interno turco, Suleyman Soylu, secondo cui l'Iran e l'Iraq ospitano membri del Partito dei lavorati del Kurdistan (Pkk). Le dichiarazioni di Soylu secondo cui vi sarebbero combattenti del Pkk in Iran sono "inaccettabili", ha spiegato la diplomazia iraniana. In un recente discorso in parlamento, Soylu ha affermato che Iraq e Iran ospitano circa 5.000 membri del Pkk. Il ministero degli Esteri iraniano ha criticato i commenti dell'ambasciatore di Turchia in Iraq, Fatih Yildiz, secondo cui l'ambasciatore dell'Iran a Baghdad, Iraj Masjedi, sarebbe l'ultima persona a cui è consentito parlare della sovranità dell'Iraq. In un'intervista all'emittente circa "Rudaw" Masjedi ha detto: "Rifiutiamo l'intervento militare in Iraq e le forze turche non devono rappresentare una minaccia o violare il territorio iracheno". Da parte sua, oggi la Turchia ha convocato l'ambasciatore dell'Iran ad Ankara, Mohammed Farazmand, per le dichiarazioni dell'inviato iraniano a Baghdad, Iraj Masjedi, che ha criticato duramente le operazioni turche in Iraq. La Turchia si aspetta che l'Iran dia sostegno alla lotta contro il terrorismo e non si opponga, ha comunicato Ankara a Farzmand. Tutte le milizie dovrebbero essere sotto il controllo del governo iracheno nel tentativo di rendere più efficace la lotta antiterrorismo in Iraq, ha chiarito Ankara. (Res)