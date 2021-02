Milano: De Corato, Sala venga in Consiglio a spiegare gestione assembramenti in Darsena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere comunale di Fd'I a Milano, Riccardo De Corato, commenta in una nota gli assembramenti in Darsena di sabato sera: "Dopo la figuraccia dello slogan "Milano non si fermi!" del primo lockdown, il sindaco Sala ne inanella un'altra. Le immagini degli assembramenti sulla Darsena di sabato sera sono agghiaccianti e offensive nei confronti dei tanti cittadini che rispettano le norme anti Covid e mostrano allo stesso tempo l'incapacità del sindaco nella gestione della città. Sala non può difendersi affermando che non si potevano impiegare in servizio sui Navigli più di 200 uomini, tra polizia locale e altre forze dell'ordine. Questa è una balla colossale! Soltanto gli agenti della Polizia Locale milanese sono 3.200! Inoltre, come dimostra il video-appello pubblicato da Sala poche ore prima, gli assembramenti sui Navigli erano ampiamente prevedibili. Perché non ha predisposto un servizio preventivo bloccando l'accesso alla Darsena e mettendo in campo tutte le forze necessarie? Oggi sono stati posizionati dei jersey e delle transenne per limitare gli accessi, perché non è stato fatto ieri? Si chiude la stalla dopo che i buoi sono scappati?". "Domani Sala spieghi in Consiglio. Se non verrà, presenterò un esposto in Procura", puntualizza De Corato. (Com)