Credito: Germania, Commerzbank prevede chiusura filiali in 15 Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'istituto di credito tedesco Commerzbank, nell'ambito dei suoi piani di ristrutturazione, prevede di chiudere le filiali in diversi Paesi tra cui Lussemburgo, Ungheria e Hong Kong. E' quanto riferisce oggi il quotidiano tedesco "Handelsblat". Secondo quanto scrive il quotidiano, i membri del consiglio direttivo del secondo maggiore istituto di credito della Germania, Roland Boehm e Nikolaus Giesbert, hanno annunciato quali sono le 15 sedi in cui Commerzbank non sarà più rappresentata nel prossimo futuro. A chiudere, oltre a a quelle nei tre Paesi sopramenzionati, anche le filiali della banca tedesca a Barcellona, ​​Bratislava e Bruxelles nonché gli uffici di rappresentanza in Azerbaigian, Georgia, Indonesia, Iraq, Kazakhstan, Libano, Malesia, Serbia e Venezuela.(Geb)