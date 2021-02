Roma: Raggi, proseguono controlli in città, continuare a rispettare norme anti Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono state oltre 40 le sanzioni effettuate per assembramenti, consumo di alcolici oltre l’orario consentito e per il mancato uso dei dispositivi di sicurezza individuale - aggiunge la sindaca di Roma -. In zona San Giovanni, gli agenti sono dovuti intervenire per porre fine a una festa che si stava svolgendo con musica ad alto volume in un appartamento: una decina i ragazzi identificati, tutti di età compresa tra i 20 ed i 30 anni. In zona Trastevere 15 persone sono state sanzionate dopo essere state sorprese a consumare cibi e bevande ai tavoli di un locale oltre l'orario consentito ed è stato chiaramente multato anche il titolare", conclude Raggi. (Rer)