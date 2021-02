M5s: Spadafora, regole vanno definite, non possiamo cambiarle ogni volta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento cinque stelle “vive sempre di piccoli cerchi temporanei in cui si decidono le cose. Ma il tema ora è creare delle regole democratiche e chiare che dobbiamo spiegare a tutti. E, soprattutto, non possiamo cambiarle ogni volta in base alle necessità del momento". Lo ha detto l'ex ministro dello Sport Vincenzo Spadafora (M5s), a in “Mezz'ora in più”, su Rai tre. Spadafora si è anche soffermato su Italia viva. “E’ un progetto fallito, anche se Renzi ha 9 vite - ha osservato -. Non riesce a emergere e resta fermo al 2 per cento perché il M5s resiste. Ora, spieghiamo bene cosa vogliamo fare altrimenti non risaliremo nel consenso".(Rin)