Italia-Arabia Saudita: Meloni (Fd'I), "Renzi e partiti sinistra hanno sempre taciuto su integralisti"

- "L'intelligence Usa collega direttamente l'atroce omicidio del giornalista Jamal Khashoggi in Turchia alla famiglia reale saudita e in particolare al principe ereditario Mohammad bin Salman", lo stesso principe "elogiato servilmente da Matteo Renzi come fautore di un nuovo Rinascimento". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. "Ma non è solo Renzi che deve chiarire i suoi rapporti col principe saudita, sono anche tutti quei partiti, sinistra in testa, che hanno sempre taciuto sugli Stati integralisti islamici che in nome della Sharia calpestano ogni diritto umano nei loro territori e diffondono propaganda islamista che avvelena il mondo musulmano e crea l'humus nel quale cresce il terrorismo che insanguina l'Europa. Fratelli d'Italia - sottolinea Meloni - è da sempre l'unica forza politica che ha il coraggio di denunciare i metodi usati da Stati fondamentalisti come l'Arabia Saudita o il Qatar, abituati a comprarsi il sostegno e l'omertà di media e partiti politici", conclude Meloni. (Rin)