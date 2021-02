Danimarca: Covid, otto arresti per proteste contro restrizioni a Copenaghen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno otto persone sono state arrestate nel corso di una protesta di piazza organizzata ieri a Copenaghen contro le restrizioni per contenere il Covid-19. E' quanto riferisce la stampa danese, dopo che ieri centinaia di persone sono scese in piazza a Copenaghen per la protesta organizzata dal gruppo di attivisti "Men in Black". Le persone sono state fermate per il lancio di fumogeni e per turbamento dell'ordine pubblico. Da lunedì, in ogni caso, in Danimarca sono attese alcune graduali riaperture come quelle relative ai negozi ed alle piccole attività sportive; mentre bar, ristoranti, scuole secondarie e università rimarranno chiuse almeno fino al 5 aprile. (Geb)