Grecia: si dimette il portavoce governativo Tarantilis

- Il portavoce del governo greco Christos Tarantilis si è dimesso per "motivi familiari". E' quanto comunicato dallo stesso portavoce dimissionario in una lettera inviata al primo ministro Kyriakos Mitsotakis. Tarantilis aveva sostituito dal primo gennaio 2021 l'ex portavoce Stelios Petsas, divenuto ora vice ministro dell'Interno nell'ambito di un mini rimpasto di governo annunciato alla fine dello scorso anno in Grecia. La vice portavoce governativa Aristotelia Peloni diventa ora portavoce ad interim. Tarantilis, 47 anni, è parlamentare dal 2019 oltre che professore di Scienze gestionali alla facoltà di Economia dell'università di Atene. (Gra)