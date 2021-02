Medio Oriente: Israele, piano per vaccinare 120 mila lavoratori palestinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo israeliano ha approvato oggi un piano per vaccinare oltre 120 mila palestinesi che sono legalmente impiegati nelle comunità israeliane. Lo riferisce un comunicato stampa del Coordinatore delle attività governative nei territori (Cogat), che amministra gli affari civili palestinesi. "Come parte della lotta contro la diffusione del coronavirus e in conformità con la raccomandazione del Cogat e del ministero della Salute, il governo ha approvato una campagna di vaccinazione per i lavoratori palestinesi con permessi di lavoro in Israele e negli insediamenti israeliani", si legge nel comunicato. Secondo i dati del ministero della Difesa, circa 87.000 palestinesi sono titolari di permessi di lavoro in Israele e altri 35.000 lavorano negli insediamenti israeliani. (Res)