Myanmar: Usa, "abominevole" prendere di mira i civili

- Gli Stati Uniti hanno condannato le violenze in corso in Myanmar, dove la polizia ha riposto con estrema violenza alle manifestazioni pacifiche contro il golpe militare del primo febbraio scorso, provocando almeno 18 morti e decine di feriti. “Abbiamo il cuore spezzato nel vedere la perdita di così tante vite in Myanmar. Le persone non dovrebbero affrontare la violenza per aver espresso dissenso contro il colpo di stato militare. Prendere di mira i civili è abominevole”, si legge in un commento pubblicato sull’account Twitter dell'ambasciata Usa in Myanmar. È salito a 18 il numero delle persone uccise dalla polizia nelle proteste in corso in Myanmar, nella giornata più sanguinosa dall’inizio delle manifestazioni. Secondo quanto riferito da diverse fonti stampa locali la polizia ha sparato indiscriminatamente su manifestanti pacifici e disarmati a Yangon e nelle città di Dawei, Mandalay, Myeik, Bago e Pokokku. Altre decine di persone sono rimaste ferite e oltre 200 sono state arrestate nelle manifestazioni del fine settimana. (segue) (Nys)