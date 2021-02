Myanmar: Usa, "abominevole" prendere di mira i civili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le violenze sono state condannate dalle Nazioni Unite. "Durante tutta la giornata, in diverse località del Paese, forze di polizia e militari hanno affrontato manifestazioni pacifiche utilizzando forza letale che - secondo informazioni credibili ricevute dall'Ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite - ha provocato almeno 18 morti e oltre 30 feriti", si legge in un comunicato dell’ufficio regionale Onu per i diritti umani. “Condanniamo fermamente l'escalation di violenza contro i manifestanti in Myanmar e chiediamo ai militari di interrompere immediatamente l'uso della forza contro manifestanti pacifici”. Il popolo del Myanmar "ha il diritto di riunirsi pacificamente e chiedere il ripristino della democrazia. Questi diritti fondamentali devono essere rispettati dai militari e dalla polizia, non affrontati con una repressione violenta e sanguinosa”. L’Onu denuncia nella sola giornata di oggi l’arresto di 85 tra medici e studenti e 7 giornalisti e di oltre mille persone nell’ultimo mese. (Nys)