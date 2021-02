Moldova-Ue: Michel, le elezioni anticipate sono la strada migliore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Le prospettiva di elezioni anticipate in Moldova è la migliore per avere un Parlamento pronto a sostenere le riforme presidenziali: "Ci aspettiamo che tutti gli attori politici agiscano nell'interesse del Paese". Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, nella conferenza stampa congiunta di oggi a Chisinau con la presidente della Moldova Maia Sandu. Michel ha evidenziato la volontà dell'Ue di sostenere la Moldova nella lotta al Covid-19, come dimostrato dall'arrivo dei vaccini ieri dalla Romania e nei prossimi giorni con altri lotti. Il presidente del Consiglio europeo ha chiarito che anche il sostegno economico dell'Ue alla Moldova è legato a "strette condizionalità" su stato di diritto, lotta alla corruzione e riforme giudiziarie. "L'agenda di riforme ambiziosa della presidente è la strada giusta", ha aggiunto Michel.