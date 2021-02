Roma: Figliomeni-Belluzzo (Fd'I), Tor Pignattara ostaggio di ubriaconi e molesti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nei mesi scorsi siamo intervenuti più volte a sostegno degli abitanti di Tor Pignattara e del Comitato presieduto da Paolo Antonilli, anche con ripetute richieste sia presso il sindaco che presso il prefetto e le forze dell'ordine, per denunciare che il quartiere è ostaggio di spacciatori, clandestini e degrado". Lo dichiarano in una nota gli esponenti di Fratelli d'Italia, Francesco Figliomeni, vice presidente dell'Assemblea Capitolina e Christian Belluzzo, consigliere del municipio V. "I cittadini sono esasperati da alcuni senza fissa dimora, tra cui il recidivo Mustafa che, dopo essere stato portato nel nord Italia, è ritornato più molesto di prima in quanto ubriaco h 24, insulta le persone e ostacola il traffico rischiando continui incidenti oltre che la propria e l'altrui incolumità - spiegano -. Nei prossimi giorni, anche con l'assistenza di un legale, verrà presentato l'ennesimo esposto alla Procura e alle altre Autorità da parte degli abitanti della zona ai quali continueremo a dare il sostegno di Fratelli d'Italia. La Raggi e le istituzioni a guida grillina si attivino immediatamente per tutelare i residenti e gli automobilisti poiché è veramente inaccettabile il disinteresse nei confronti di questo quartiere che è letteralmente abbandonato", concludono. (Com)