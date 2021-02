Venezuela: Maduro, basta con aggressioni Spagna che favorisce paramilitari colombiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha reagito con veemenza alla visita della ministra degli Esteri spagnola, Arancha Gonzalez Laya, a Cucuta al confine con la Colombia per conoscere sul campo la situazione dei rifugiati venezuelani ed ha minacciato di "rivedere a fondo" le relazioni con il governo di Madrid. "Basta con le aggressioni, basta con l'ipocrisia, basta con gli abusi, con i doppi giochi, con la ministra degli Esteri spagnola che favorisce i paramilitari colombiani, il governo colombiano e i massacri di migliaia di leader sociali e difensori dei diritti umani in Colombia", ha attaccato Maduro. "Non sono qui per criticare o dare lezioni al Venezuela, ma per dare una risposta", ha replicato Gonzalez Laya, ai giornalisti aggiungendo che "tagliare i ponti ed espellere gli ambasciatori non aiuta il dialogo". (segue) (Spm)