Venezuela: Maduro, basta con aggressioni Spagna che favorisce paramilitari colombiani (2)

- Rivolgendosi alla ministra spagnola, Maduro ha affermato: "Perché vai direttamente a Cucuta a parlare contro il Venezuela? Vai direttamente nel Mediterraneo e dai rifugio alle migliaia di africani che muoiono attraversandolo". L'attacco del leader chavista arriva in un momento in cui lo stesso Maduro ha ordinato l'espulsione dell'ambasciatore europeo a Caracas, la portoghese Isabel Brilhante, dopo l'imposizione di sanzioni contro 19 funzionari del regime. Nel corso del viaggio istituzionale di tre giorni in Colombia conclusosi ieri, Gonzalez Laya ha incontrato il presidente Ivan Duque per discutere, oltre alle relazioni bilaterali tra i due Paesi, la situazione dei rifugiati venezuelani che sono stati accolti dal governo di Bogotà. (Spm)