Israele: sversamento petrolio, ministero Ambiente scagiona nave greca

- Il ministero della Protezione ambientale israeliano ha annunciato che non è la petroliera greca responsabile per la perdita di petrolio che ha contaminato la costa mediterranea di Israele con tonnellate di catrame nero e appiccicoso. Lo riferisce una dichiarazione del ministero, dopo che gli investigatori si sono recati in Grecia e hanno controllato la Minerva Helen, attraccata al porto del Pireo. "A seguito di un'ispezione approfondita, professionale e completa effettuata dall'ispettore del ministero della Protezione ambientale e da un ispettore dell'Amministrazione marittima e portuale (di Israele), la nave è stata finalmente eliminata come fonte dell'inquinamento", si legge nel comunicato. (Res)