Georgia: ministro Ester Zalkaliani, visita di Michel attesta attenzione Ue per regione

- La visita in Georgia del presidente del Consiglio europeo Charles Michel testimonia l'importanza speciale che l'Ue conferisce alla regione dei Caucaso. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri georgiano Davit Zalkaliani, che oggi inizia dalla Georgia una visita che lo vedrà poi in Moldova e Ucraina. Secondo Zalkaliani, la visita di Michel è una "conferma inequivocabile" del fatto che l'Ue considera la Georgia il partner principale nella regione. "Questo è di particolare importanza alla luce della recente visita dell'Alto rappresentante Ue Joseph Borrell a Mosca, dove la situazione nella regione, anche per quanto riguarda il conflitto georgiano-russo, è stata discussa", ha osservato il ministro degli Esteri di Tbilisi.(Res)