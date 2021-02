Spagna: ministro Iceta, società catalana chiede stabilità e che governo risolva i problemi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Catalogna il 50 per cento dei cittadini non vuole l'indipendenza e si aspetta che il govero contribuisca ad una soluzione, che verrà da un accordo sull'autogoverno, sul finanziamento e sulla natura plurale della Spagna. Lo ha dichiarato in un'intervista al quotidiano "El Pais" il ministro per le Politiche territoriali e segretario del Partito socialista catalano (Psc), Miquel Iceta, evidenziando la necessità di un dialogo che, in quanto tale, "non è mai iniziato" non appena sarà formato il nuovo governo dopo le elezioni del 14 febbraio scorso. Secondo Iceta l'unico che può governare è il candidato del Psc, Salvador Illa, in quanto l'alternativa costituita dai partiti indipendentisti Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc), Uniti per la Catalogna (JxCat) e Candidatura di unità popolare (Cup) "non ha funzionato" come dimostrato dall'ultimo esecutivo della Generalitat. Secondo Iceta la società catalana "chiede stabilità" e che il governo si concentri sulla soluzione dei problemi. (segue) (Spm)