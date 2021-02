Spagna: ministro Iceta, società catalana chiede stabilità e che governo risolva i problemi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non credo che gli imprenditori catalani si siano improvvisamente convertiti al socialismo democratico, ma hanno visto le loro aspettative economiche danneggiate da una deriva pro-indipendenza che non ha risolto alcun problema", ha spiegato il ministro. In merito alla possibilità di concedere l'indulto ai leader indipendentisti in carcere per il referendum illegale dei primo ottobre 2017, secondo Iceta sarebbe stato meglio risolvere il conflitto "politicamente", aggiungendo, tuttavia, che se si infrange la legge si riceve una sanzione "e questa non dipende dai politici. Ma nessuno dovrebbe rinunciare a una misura di grazia che la legge permette solo perché è un politico", ha sottolineato il ministro delle Politiche territoriali. (Spm)