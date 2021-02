© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anas comunica in una nota che la strada statale 39 "Del Passo di Aprica" è riaperta al traffico. Era stata chiusa in località Teglio, provincia di Sondrio, per la presenza di massi in carreggiata. Anas ha provveduto alle operazioni di messa in sicurezza, con il disgaggio delle rocce instabili sul versante e la pulizia della sede stradale. (Com)