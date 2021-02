© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'anno in corso non è stato concesso alcun aumento a dirigenti Atac. Un numero molto limitato di adeguamenti è stato deciso nel corso del 2019 per allineare la retribuzione all'aumento di responsabiltà. Tali adeguamenti sono transitori, ossia legati all'incarico, e quindi revocabili qualora i soggetti interessati non dovessero più avere la relativa posizione. È quanto precisa in una nota Atac. (Com)