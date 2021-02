Milano: Bolognini (Lega), controlli annunciati da Sala un fallimento, sindaco riferisca in consiglio comunale su fatti Darsena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Commissario Provinciale della Lega Salvini Premier Stefano Bolognini dichiara in una nota: "Un rave party durato ore con centinaia di persone che ballavano senza mascherina terminato con una maxirissa finale. I fatti accaduti ieri sera in Darsena a Milano sono gravissimi e molto pericolosi. Premesso che i colpevoli sono i ragazzi che si sono radunati, il sindaco Sala ieri mattina aveva annunciato un rafforzamento dei controlli, ma il risultato è stato a dir poco fallimentare". "La Darsena - prosegue il leghista -, ancora una volta, è stata una zona franca e a pagarne le spese saranno tutti i Milanesi. Chiediamo quindi al Sindaco Sala di riferire domani con urgenza in Consiglio Comunale sui fatti di ieri sera, spiegando che cosa non ha funzionato. Sala - conclude Bolognini - non può limitarsi ad un post su Instagram per esporre la sua versione dei fatti e non prendersi nessuna responsabilità. È una mancanza di rispetto verso l'istituzione, ma soprattutto verso la città e i cittadini".(Com)